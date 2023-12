Die Gewerkschaften kritisieren die von Präsident Milei angekündigten Gesetzesänderungen scharf. (AFP / LUIS ROBAYO)

Der Chef der CGT, Daer, kündigte zudem eine Protestkundgebung vor dem Parlament während der Debatte über Mileis erste Gesetzentwürfe an. Daer kritisierte, Milei wolle die gesamte politische Macht beim Präsidenten konzentrieren.

Das Gesetzespaket sieht vor, dass bis Ende 2025 der öffentliche und wirtschaftliche Notstand in Argentinien ausgerufen wird. Er soll um zwei weitere Jahre verlängert werden können, also bis zum Ende von Mileis Amtszeit. Damit hätte der Präsident gegenüber dem Parlament weitreichende Befugnisse in vielen Bereichen. Vorgesehen sind unter anderem auch Beschränkungen für Demonstrationen und eine Wahlreform. Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise.

