Die Gamescom findet bis zum 30.08.2026 in Köln statt. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Rolf-Peter Stoffels)

Die "Opening Night Live" mit Tausenden Teilnehmern wurde live im Internet übertragen. Heute öffnen die Kölner Messehallen zunächst für Fachbesucher. Auch Vizekanzler Klingbeil, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst und EU-Digitalkommissarin Virkkunen werden erwartet. Die Gamescom ist die größte Computer- und Videospielmesse der Welt. Laut Veranstaltern präsentieren sich mehr als 1.600 Unternehmen auf den Ausstellungsflächen – so viele wie noch nie.

Im ersten Halbjahr 2026 lag der Umsatz für Games, Hardware und damit verbundenen Services in Deutschland laut dem Branchenverband Game bei rund 4,2 Milliarden Euro. - Das sei ein Minus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang habe jedoch vor allem an gestiegenen Preisen für Hardware gelegen, die eine Kaufzurückhaltung bei Konsumenten verursachten.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.