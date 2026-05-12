Kreis Oldenburg

Die Dietrich Bonhoeffer Klinik im ostfriesischen Großenkneten verwies zur Begründung auf eine unzureichende Finanzierung. Die Tagessätze der Rentenversicherung seien zu niedrig, um einen kostendeckenden Betrieb zu gewährleisten. Die Fachklinik werde deshalb Ende Juni geschlossen. Am Standort sollten stattdessen Wohngruppen für Jugendliche entstehen.
Der Drogenbeauftrage der Bundesregierung, Streeck, beklagte, durch das Aus für die Klinik würden 60 der bundesweit 85 Reha-Plätze für suchterkrankte Kinder und Jugendliche wegfallen.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.