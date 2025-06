Innerhalb Kameruns sind über eine Million Menschen unter anderem vor dem Terror der islamistischen Boko Haram geflohen. (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Str)

Die NGO "Norwegian Refugee Council" veröffentlichte eine Rangliste mit Konfliktregionen, die medial wenig Aufmerksamkeit erhielten, finanziell nur mangelhaft unterstützt würden und für die es kaum politische und diplomatische Initiativen gebe.

Acht der zehn aufgelisteten Regionen liegen in Afrika. Die am stärksten vernachlässigte Flüchtlingskrise gibt es demnach in Kamerun. Dort seien mehr als eine Million Menschen durch Gewalttaten islamistischer Terrororganisationen oder durch Folgen des Klimawandels innerhalb des Landes vertrieben worden. Dazu kämen Flüchtlinge und Asylsuchende aus Nachbarstaaten und weitere Menschen, für die es nicht ausreichend Hilfe und Schutz gebe.

Die Rangliste des norwegischen Hilfswerks wird jährlich veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.