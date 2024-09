Rheinhessen

Größtes deutsches Anbaugebiet hat erstmals einen Weinkönig

In Deutschland gibt es erstmals einen Weinkönig: Levin McKenzie hat die Wahl im größten deutschen Anbaugebiet Rheinhessen gewonnen. Der 25-Jährige lag nach dem Wettbewerb im rheinland-pfälzischen Ingelheim am Ende vor zwei Mitbewerberinnen und darf sich nun Weinkönig nennen. In diesem Jahr konnten erstmals auch Männer an der Wahl in Rheinhessen teilnehmen.