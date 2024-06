Untersuchung eines Bergbauunternehmens

Insgesamt 17 Elemente zählen zu den Seltenen Erden. Sie finden sich unter anderem in Festplatten, Elektromotoren oder Teleskoplinsen. (imago / Pond5 Images )

Seltene Erden werden unter anderem für die Produktion von Windkraftgeneratoren oder Elektroautos benötigt. Die meisten 17 dazu zählenden Elemente kommen vergleichsweise häufig vor, auch in Deutschland. In der Regel sind sie jedoch in Verbindungen in Erzschichten enthalten, was die Förderung komplex und oft höchst umweltschädlich macht.

Fachleute schätzen das weltweite Vorkommen an Seltenen Erden auf etwa 130 Millionen Tonnen. Der mit Abstand größte Teil der globalen Produktionsmenge stammt bislang aus China. Die EU will deshalb mit mehreren Maßnahmen die Abhängigkeit von dem Land bei Seltenen Erden verringern. Dazu gehören der Ausbau von Bergwerken in Skandinavien, aber auch die Entwicklung von Methoden zum Recycling der Elemente aus Elektroschrott.

