Die Gegend um das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist weitgehend zerstört. (AFP / -)

Die meisten Gebäude des Komplexes seien weitgehend zerstört, schrieb WHO-Chef Tedros im Onlinedienst X. Das Krankenhaus in Gaza-Stadt sei nach der Belagerung durch die israelische Armee nur noch eine leere Hülle mit Menschengräbern. Es befänden sich keine Patienten mehr in der Klinik. Die WHO konnte das Krankenhaus erstmals seit dem Ende des zweiwöchigen israelischen Einsatzes dort besichtigen. Die Soldaten hatten sich am vergangenen Montag zurückgezogen.

Israel beschuldigt die Terrororganisation Hamas, Zivilisten als menschliche Schutzschilde und zivile Einrichtungen als Kommandozentralen und Waffenlager zu nutzen. Die Hamas streitet das ab.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.