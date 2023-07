Logo der NATO (Imago / PantherMedia )

In diesem Jahr liege der Zuwachs in den Ländern nach jüngsten Schätzungen bei 8,3 Prozent, sagte Generalsekretär Stoltenberg bei einer Pressekonferenz zum bevorstehenden Gipfeltreffen der Alliierten in Litauen. Dies sei der größte Anstieg seit Jahrzehnten und das neunte Plus in Folge.

Vereinbart ist, dass alle Bündnisstaaten sich bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Das Zwei-Prozent-Ziel erreichen oder übertreffen werden in diesem Jahr voraussichtlich elf NATO-Mitglieder. Neben den USA sind das Großbritannien, Finnland, Griechenland, Ungarn, Polen, Rumänien, die Slowakei und die baltischen Staaten. Deutschland kommt laut der Schätzung auf eine Quote von 1,57 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.