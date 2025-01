Das hinduistische Maha Kumbh Fest in Indien beginnt heute. (Prabhat Kumar Verma / ZUMA Press W / Prabhat Kumar Verma)

Erwartet werden in den kommenen sechs Wochen mehr als 400 Millionen Pilgerinnen und Pilger. Im Mittelpunkt des Festes in der nordindischen Stadt Prayagraj steht das rituelle Bad in den als heilig betrachteten Flüssen Ganges und Yamuna. Dem Glauben der Hindus zufolge befreit das Bad von Sünden.

Für das Kumbh-Mela-Fest wurde eine eigene Stadt aus Zelten errichtet, zu der neben Unterkünften auch elf Krankenhäuser gehören. Etwa 50.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.