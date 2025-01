Demonstrationsteilnehmer beim March for Life vor dem Supreme Court (AP / Ben Curtis)

Trump wandte sich in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft an die Demonstrationsteilnehmer in Washington. Er versicherte, seine Regierung werde die Fortschritte im Kampf gegen Abtreibungen verteidigen. Zum jährlich stattfindenden Marsch für das Leben kommen seit Jahrzehnten Tausende Menschen in der US-Hauptstadt zusammen. Vizepräsident Vance sprach vor Ort zu den Teilnehmern des Demonstrationszuges. Er pries die bisherigen Maßnahmen Trumps zum Thema Schwangerschaftsabbrüche und sagte, der Präsident habe sein Versprechen eingelöst, das verfassungsmäßige Recht auf eine Abtreibung zu beenden. Zudem habe er Hunderte Richter ernannt, die Schwangerschaftsabbrüche ablehnten. 2022 war in den USA das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung aufgehoben worden. Seitdem liegt die Entscheidung bei den Bundesstaaten.

