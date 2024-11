Wegen der starken Überschwemmungen in Malaysia werden nun Menschen in Sicherheit gebracht. (AP / Loo Kok Chong)

Sie wurden in temporäre Unterkünfte gebracht, wie das nationale Kommandozentrum für Katastrophen in der Hauptstadt Kuala Lumpur mitteilte. Den Angaben zufolge ist der nordöstliche Bundesstaat Kelantan an der Grenze zu Thailand am schwersten von den Monsunregenfällen betroffen. Bei dem Unwetter kamen mehrere Menschen ums Leben.

