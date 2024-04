Kriminalität

Das teilten die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizeidirektion Hannover mit. Die mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von Materialien mit Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Am Sonntag waren Ermittler im Elsass gegen zwölf deutsche und zwei US-amerikanische Tatverdächtige im Alter von 36 bis 74 Jahren vorgegangen. Zugleich durchsuchten Einsatzkräfte Wohnungen und Arbeitsstätten in mehreren Bundesländern. Rund 300 französische und deutsche Beamte waren beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.