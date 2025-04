Mehrere Bundesländer

Die Polizei führt Razzien in vier Bundesländern durch (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das teilte die Polizei in Aalen mit. Demnach laufen Untersuchungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, im Saarland und auch in Italien. Es habe Festnahmen gegeben. Weiter hieß es, der Einsatz gehe auf eine Ermittlungskooperation mit den italienischen Behörden zurück.

Deutschland gilt seit langem als Aktions- und Rückzugsraum italienischer Mafia-Gruppierungen. Schwerpunkte sind laut Bundeskriminalamt etwa Rauschgift-, Fälschungs-, und Wirtschaftsdelikte.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.