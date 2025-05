Trump-Besuch in Katar

US-Präsident Donald Trump und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (Alex Brandon / AP / dpa)

Die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways bestellte zudem 30 Maschinen vom Typ 787 - auch Dreamliner genannt - und sicherte sich die Option für weitere 50 vergleichbare Flugzeuge. Wie sich der genannte Auftragswert zusammensetzt, ist unklar. Die US-Regierung bezifferte den Auftragswert auf rund 96 Milliarden Dollar.

Alle mit Katar unterzeichneten Verträge summieren sich laut dem Weißen Haus auf 243 Milliarden Dollar.

Präsident Donald Trump setzt heute seine Reise durch die Golfregion fort. Zunächst ist eine Rede vor US-Soldaten auf einem Militärstützpunkt in Katar geplant. Anschließend will Trump in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen.

