Rüstungsindustrie

Die Zentrale von Daimler-Truck in Leinfelden-Echterdingen. (Bernd Weißbrod/dpa)

Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Leinfelden-Echterdingen soll Frankreich 7.000 Militärlastwagen liefern, wie "Daimler Truck" mitteilte. Die Fahrzeuge werden demnach über einen Zeitraum von zehn Jahren produziert. Dabei werde es eine Kooperation mit dem französischen Unternehmen "Arquus" geben, das die LKW militärisch ausrüste, hieß es. Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth am Rhein und in Molsheim in Frankreich hergestellt.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.