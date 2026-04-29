Finanzmarkt

Die Unicredit will am kommenden Dienstag ihr Übernahmeangebot für die Commerzbank vorlegen. (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)

Die Konsolidierung sei unvermeidlich, sagte Orcel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Orcel begründete seinen Vorstoß mit dem anhaltenden Wettbewerbsdruck auf die Banken in Europa. Wenn die Übernahme nicht klappe, werde jemand anderes kommen, betonte er. Die Unicredit sei jedoch der beste Partner. Bislang wehrt sich der Vorstand der Commerzbank gegen eine Übernahme durch die italienische Großbank.

Am Montag sollen die Aktionäre von Unicredit auf einer außerordentlichen Hauptversammlung einer Kapitalerhöhung zustimmen als Voraussetzung für das Übernahmeangebot. Am Tag darauf will die Unicredit das Übernahmeangebot offiziell vorlegen. Die Aktionäre der Commerzbank hätten dann vier Wochen Zeit, die Offerte anzunehmen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.