Die Feuerwehr bekämpft zwei Fabrikbrände in Oreokastro, einem Vorort von Thessaloniki in Griechenland. Die Flammen bedrohen Wohngebiete. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Im Süden Frankreichs hat sich ein Flächenbrand in einer Gebirgsregion nahe Perpignan ausgebreitet. Die Präfektur des Departements Pyrénées-Orientales ordnete die Evakuierung von gefährdeten Ortschaften an, mehrere tausend Menschen sind betroffen. Laut dem Sender BFMTV wurden ein Anwohner und ein Feuerwehrmann lebensgefährlich verletzt. Die Ausbreitung des Brandes wirkt sich auch auf die dritte Etappe der Tour de France aus. Diese führt heute durch die betroffene Region und wird nach Beschluss der Präfektur nun ohne Zuschauer und Werbekarawane ausgetragen.

In Portugal sind derzeit nach Angaben des Katastrophenschutzes mehr als 1.200 Kräfte im Einsatz. Laut EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus hat sich das am Donnerstag ausgebrochene Feuer in der Region Vouzela auf eine Fläche von 130 Quadratkilometern ausgebreitet. Spanien, Italien und Spanien schickten zur Unterstützung Feuerwehrleute, Fahrzeuge und Löschflugzeuge.

In Griechenland erfasste ein Waldbrand nahe Thessaloniki eine Recyclinganlage. Westlich der Hauptstadt Athen brach zudem ein weiterer Großbrand aus.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.