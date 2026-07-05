Hitze in Südeuropa

Die Feuerwehr bekämpft zwei Fabrikbrände in Oreokastro, einem Vorort von Thessaloniki in Griechenland. Die Flammen bedrohen Wohngebiete. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Wie die Präfektur des Départements Pyrénées-Orientales mitteilte, steht seit gestern Abend ein schwer zugängliches Gebirgsgebiet in Trévillach in Flammen. Die Bewohner wurden aufgefordert, erreichbar zu bleiben, falls man den Ort evakuieren müsse. In Südfrankreich herrschen seit Wochen Hitze und Dürre.

In Griechenland sind nahe Thessaloniki eine Recyclinganlage und eine Textilfabrik in Brand geraten. Der Vorort Oreokastro sollte evakuiert werden. Medienberichten zufolge zieht auch über Teile von Thessaloniki dichter Rauch, der möglicherweise gesundheitsschädlich ist. Die Behörden riefen die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich nur eingeschränkt im Freien aufzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.