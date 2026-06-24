Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

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Ein Sprecher des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte teilte mit, das Feuer habe sich bis zum Abend auf mehr als 60 Hektar ausgebreitet. Der Brand könne nicht gelöscht werden, da das Gebiet stark munitionsbelastet sei. Es habe bereits Explosionen gegeben. Die Randflächen des ehemaligen Truppenübungsplatzes würden mit Wasser benetzt, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Dabei kämen neben Einsatzkräften der Feuerwehr auch Roboter zum Einsatz, erklärte der Sprecher.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.