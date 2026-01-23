Bangladesch

Mehr als 2.000 Flüchtlinge seien direkt betroffen, teilte die Internationale Organisation für Migration mit. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Lagerinfrastruktur wie Wasser- und Sanitäreinrichtungen sowie Schulen wurden demnach in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

In den Flüchtlingssiedlungen im Südosten Bangladeschs leben in rund 30 Lagern mehr als eine Million Rohingya-Flüchtlinge aus dem benachbarten Myanmar unter elenden Bedingungen. In Maynmar war das Regime seit 2017 gewaltsam gegen die muslimische Minderheit vorgegangen. Seit der vergangenen Woche muss sich die dortige Führung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen des Vorwurfs des Völkermords verantworten.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.