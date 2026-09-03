Anschlagsversuch von Leipzig

Auch Großbritannien sieht in Russland den Urheber des Drohnen-Angriffs. (Hendrik Schmidt / dpa )

London verurteile den "ungeheuerlichen und rücksichtslosen Angriff" mit einer Sprengstoffdrohne "auf das Schärfste", erklärte ein Sprecher des britischen Außenministeriums. Der Vorfall sei der jüngste in einem klaren Muster von Versuchen des russischen Staates, die gemeinsame Sicherheit Europas zu untergraben. Einbestellt wurde der russische Geschäftsträger. Die Bundesregierung hatte Russland am Dienstag für den versuchten Anschlag von Anfang August verantwortlich gemacht. Damals war am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden.

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Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.