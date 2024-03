Der britische Außenminister David Cameron bietet Deutschland Unterstützung bei einer möglichen Taurus-Lieferung an die Ukraine an. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Tayfun Salci)

Großbritannien sei entschlossen, in dieser Frage eng mit den deutschen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Ukraine zu helfen, sagte der Tory-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Möglich sei etwa ein Ringtausch. Deutschland könne Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben und London liefere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine. Die Sorge, die Lieferung von Marschflugkörpern könne zu einer Eskalation des Krieges in der Ukraine führen, wies Cameron zurück. Es sei möglich, Beschränkungen beim Einsatz dieser Waffen festzulegen, um sicherzustellen, dass sich der Krieg nicht verschärfe.

Bundeskanzler Scholz hatte eine Lieferung des Taurus-Waffensystems mit der Begründung abgelehnt, Deutschland könne nicht tun, was an Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht werde. Die Gefahr, selbst Kriegspartei zu werden, sei zu groß.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.