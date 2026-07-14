Labour-Partei

Der Labour-Politiker Andy Burnham (AP / dpa / Ian Hodgson)

Der bislang einzige Kandidat kann auf nunmehr 349 der insgesamt 403 Parlamentarier zählen, wie eine öffentlich gemachte Zählung der Partei zeigte. Somit wäre es für jeden anderen Kandidaten nicht mehr möglich, die erforderlichen 20 Prozent an Stimmen für einen Einstieg in das Rennen zu bekommen. Die Frist für die Nominierungen endet am Donnerstag. In Großbritannien ist der Vorsitzende der Regierungspartei zugleich auch der Premierminister. Amtsinhaber Starmer hatte im Juni wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei seinen Rücktritt angekündigt.

Burnham war bislang vor allem als Bürgermeister von Manchester bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.