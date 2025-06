Gericht weist Klage ab

Das Archivbild zeigt einen israelischen Kampfjet vom Typ F-35. (AFP / Jack Guez)

Der Londoner High Court wies eine Klage von Menschenrechtsorganisationen mit der Begründung ab, es handele sich um eine Frage der nationalen Sicherheit. Die palästinensische Gruppe Al-Hak und das in Großbritannien ansässige Global Legal Action Network wollten die Ausfuhr für illegal erklären lassen. Sie argumentierten, die britische Regierung verstoße gegen geltendes Recht und mache sich an Gräueltaten gegen Palästinenser mitschuldig.

In Norwegen stieß unterdessen der Pensionsfonds KLP seine Anteile am deutschen Industriekonzern Thyssenkrupp sowie am US-Fahrzeughersteller Oshkosh wegen bestehender Geschäftsbeziehungen zu Israel ab. Unternehmen hätten die Pflicht, Mitschuld an Verstößen gegen die grundlegenden Menschenrechte und das humanitäre Recht zu vermeiden, teilte KLP mit.

