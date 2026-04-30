Nach Messerangriff

Kriminaltechniker der Polizei am Tatort in der Golders Green Road im Norden Londons (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Jacqueline Lawrie)

Wie die zuständige Behörde mitteilte, gilt ab sofort die zweithöchste Kategorie "ernst". Die Polizei erklärte, man werde unter anderem alle Veranstaltungen im gesamten Land beobachten und die Präsenz erhöhen. Die britische Innenministerin Mahmood kündigte zudem zusätzliche Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen an. Sie sagte, sie stufe Antisemitismus als dringlichstes Problem ein, mit dem das Vereinigte Königreich konfrontiert sei.

Die beiden Männer wurden bei dem Messerangriff schwer verletzt. Die Polizei wertete die Tat als Terrorakt. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat die Zahl antisemitischer Vorfälle in Großbritannien deutlich zugenommen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.