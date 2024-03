Unterstützung gegen Russland

Ein Soldat in der Ukraine startet eine Drohne. (Uncredited / photonew.ukri / dpa)

Das teilte der britische Verteidigungsminister Shapps bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew mit. Darunter seien 1.000 Kamikaze-Drohnen. Hinzu sollen Unterwassendrohnen kommen, mit denen Schiffe angegriffen werden können. Tschechien stellte gemeinsam mit 17 weiteren Ländern zudem eine Lieferung 800.000 Schuss Artilleriemunition in Aussicht. Dies solle in den kommenden Wochen geschehen, sagte Präsident Pavel. In der ukrainischen Armee besteht nach deren Angaben ein erheblicher Mangel an Munition. Ein geplantes Hilfspaket der USA für die Ukraine in Höhe von 60 Milliarden Euro wird derzeit im Kongress von den Republikanern blockiert. Bundeswirtschaftsminister Habeck betonte bei einem Treffen mit seiner amerikanischen Amtskollegin Yellen in Washington, dass die Unterstützung der westlichen Welt für die Ukraine nicht abnehmen dürfe.

