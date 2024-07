Das Logo des Palästinenserhilfswerks der UNO, UNRWA (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

Außenminister Lammy teilte mit, man werde umgerechnet rund 25 Millionen Euro an Hilfsgeldern freigeben. Das UNRWA sei die einzige Organisation, die humanitäre Hilfe im erforderlichen Umfang nach Gaza bringen könne.

Großbritannien hatte wie viele weitere westliche Länder seine Unterstützung für das Palästinenserhilfswerk im Januar vorläufig eingestellt. Hintergrund waren Vorwürfe Israels, dass Mitarbeiter der Organisation direkt an dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober beteiligt waren. Deutschland kündigte bereits im April an, die Zahlungen an das Hilfswerk wiederaufzunehmen. Auch die EU, Frankreich, Schweden und Japan hoben den Finanzierungsstopp inzwischen wieder auf.

