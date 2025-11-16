Migrations-Politik

Großbritanniens Innenministerin Shabana Mahmood (AP Photo/dpa/Thomas Krych)

Unter anderem soll die gesetzliche Pflicht zur Unterstützung bestimmter Asylbewerber etwa durch Wohnraum und wöchentliche Zahlungen aufgehoben werden. Die Maßnahmen sollen für diejenigen gelten, die arbeiten können, dies aber nicht tun - sowie für diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen. Zudem sollen Abschiebungen erleichtert werden. Innenministerin Mahmood erklärte, die bisherige britische Großzügigkeit ziehe illegale Migranten an und setze die Gemeinden unter immensen Druck. Mit der Verschärfung orientiert sich die Regierung in London am ebenfalls sozialdemokratisch regierten Dänemark.

Kritik an den Plänen kam von Menschenrechtsgruppen und Wohltätigkeitsorganisationen. Umfragen zufolge hat die Einwanderung die Wirtschaft als wichtigstes Anliegen der britischen Wähler abgelöst.

