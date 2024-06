80 Jahre D-Day

Die Landung alliierter Truppen in der Normandie im Juni 1944 (picture-alliance / (c)Robert Hunt Library / Mary Evan)

In Großbritannien ist eine Gedenkfeier in Portsmouth geplant. Der südenglische Hafen war einer der Ausgangsorte für den Angriff. In Frankreich gibt es mehrere Gedenkfeiern mit Präsident Macron. Dabei geht es um die Rolle französischer Widerstandskämpfer und die zivilen Opfer in den Orten in der Normandie, die teils schwer zerstört wurden.

Morgen folgt in Frankreich die internationale Gedenkfeier, zu der auch US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz erwartet werden. - Der so genannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Herrschaft Nazi-Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.