Die Landung alliierter Truppen in der Normandie im Juni 1944 (picture-alliance / (c)Robert Hunt Library / Mary Evan)

In Großbritannien ist eine Gedenkfeier in Portsmouth geplant. In Frankreich gibt es mehrere Gedenkfeiern mit Präsident Macron. US-Präsident Biden reiste heute früh an. Morgen findet in Frankreich die internationale Gedenkfeier statt, zu der auch Bundeskanzler Scholz erwartet wird. - Der so genannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Herrschaft Nazi-Deutschlands.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.