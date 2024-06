80 Jahre D-Day

Frankreich feiert 80. Jahrestag des D-Day. (Benoit Tessier/Reuters Pool/AP/dpa)

Präsident Macron nahm an einer Gedenkfeier im bretonischen Plumelec teil. Hier waren am 5. Juni 1944 die ersten Fallschirmjäger gelandet, um die deutschen Truppen am Vorabend des D-Day abzulenken. Morgen findet am Omaha Beach in der Normandie ein internationales Gedenken statt, zu dem auch US-Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet werden.

In Großbritannien erinnerte König Charles III bei einer Gedenkfeier in Portsmouth

an die Soldaten, die vor 80 Jahren in die Normandie aufgebrochen waren. Er sagte, man stehe für immer in ihrer Schuld.

Der so genannte D-Day am 6. Juni 1944 markierte den Auftakt der Befreiung Frankreichs und Westeuropas von der Herrschaft Nazi-Deutschlands. Damals wurden mit fast 7.000 Schiffen Soldaten aus den USA, Großbritannien und Kanada in die Normandie gebracht, um die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.