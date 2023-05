Der ukrainische Präsident Selenskyj in Großbritannien. (AFP / CARL COURT)

Die Regierung in London kündigte an, Kiew zahlreiche Flugabwehrraketen sowie Hunderte Kampfdrohnen zur Verfügung zu stellen. Frankreich stellte gestern neue Luftabwehrsysteme in Aussicht. Außerdem werde man mehrere ukrainische Bataillone mit leichten Panzern sowie gepanzerten Fahrzeugen ausstatten und sie daran ausbilden.

Nach seinem gestrigen Treffen mit Frankreichs Staatschef Macron in Paris hält sich der ukrainische Präsident Selenskyj derzeit zu einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Sunak in London auf.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.