Diplomatie

Großbritannien und Frankreich wollen mit Ukraine Plan für Waffenruhe erarbeiten

Großbritannien und Frankreich wollen zusammen mit der Ukraine an einem Plan für eine Waffenruhe für das Land arbeiten. Der britische Premierminister Starmer sagte der BBC kurz vor Beginn eines Ukraine-Gipfels in London, an dem Vorhaben könnten auch noch weitere Staaten beteiligt werden. Anschließend solle der Plan mit den Vereinigten Staaten besprochen werden.