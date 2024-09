Diplomatie

Der britische Premierminister Starmer (r.) und sein irischer Kollege Harris besuchen das UEFA Nations League zwischen Irland und England in Dublin. (PA Wire / dpa / Niall Carson)

Das teilten der britische Premier Starmer und der irische Regierungschef Harris bei einem Treffen in Dublin mit. Man wolle ausloten, wie das konkret im Alltag der Bürger auf beiden Inseln aussehen könnte, erklärte Harris. Später besuchten beide gemeinsam das Fußballspiel zwischen Irland und England in der Nations League. Starmer ist der erste britische Premierminister in dem EU-Mitgliedsstaat seit fünf Jahren. Das Verhältnis zu Irland ist seit dem britischen Austritt aus der Europäischen Union angespannt.

