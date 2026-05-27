Der Vertrag werde die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Energie und Migration vertiefen, erklärte die Regierung in London. Teil der Vereinbarung sei unter anderem die gemeinsame Entwicklung und Produktion komplexer Waffensysteme.
Der britische Premierminister Starmer sprach von einem wichtigen Tag für beide Länder. Polens Regierungschef Tusk, der zuvor von Starmer empfangen worden war, nannte das Abkommen ein außergewöhnliches historisches Dokument. Vor einem Jahr hatte Polen bereits einen ähnlichen Vertrag mit Frankreich unterzeichnet.
Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.