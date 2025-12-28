Großbritannien verschärft Gangart bei Rückführungen von Migranten

Großbritanniens sozialdemokratische Innenministerin Shabana Mahmood (AP Photo/dpa/Thomas Krych)

Innenministerin Mahmood teilte in London mit, Angola und ‌Namibia hätten zugestimmt, Ausreisepflichtige und Straftäter zurückzunehmen. Indes habe man Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongo verhängt, da diese den britischen Forderungen nicht nachgekommen sei. So seien dem Land beschleunigte Visa-Verfahren sowie eine bevorzugte Behandlung für hochrangige Persönlichkeiten ​und ​Amtsträger entzogen worden. Mahmood betonte, man erwarte von den Ländern, dass sie Menschen zurücknehmen, die kein Aufenthaltsrecht in Großbritannien haben.

London hatte zuletzt angekündigt, den Flüchtlingsstatus nur noch vorübergehend zu gewähren und die Abschiebung von illegal eingereisten Personen zu beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.