Großbritannien will älteren Jugendlichen den Zugang zu sozialen Medien in der Nacht erschweren. (IMAGO | Panthermedia)

Wie die Regierung in London bekannt, sollen 16- und 17-Jährige Plattformen wie Instagram oder TikTok künftig nur noch dann in der Nacht nutzen können, wenn sie zuvor die Standard-Einstellungen aktiv ändern. Zur nötigen technischen Umsetzung werden die Konzerne gesetzlich verpflichtet. Die Maßnahme soll unter anderem zu besserem Schlaf führen, wie es aus Regierungskreisen heißt. Die Opposition kritisierte, eine Sperre, die sich einfach abschalten ließe, werde nichts bewirken.

Im Juni hatte sich die britische Regierung bereits für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren entschieden. In Deutschland sprach sich Familienministerin Prien nach Empfehlungen einer Expertenkommission zuletzt für ein Verbot für unter 13-Jährige aus.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.