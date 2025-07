Nahost-Konflikt

Hunger und Unterernährung bedrohen im Gazastreifen die Bevölkerung. Im Bild ein palästinensischer Jugendlicher im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. (picture alliance / Anadolu / Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini)

Premierminister Starmer schrieb in einem Zeitungsbeitrag, sein Land arbeite daran, zusammen mit Jordanien britische Hilfen in das Küstengebiet zu bringen. Ein jordanischer Regierungsvertreter hatte gestern mitgeteilt, dass sein Land den Gazastreifen aus der Luft mit Hilfsgütern versorgen wolle. Es werde sich in erster Linie um Milchpulver und Lebensmittel handeln. Aus israelischen Sicherheitskreisen verlautete, das Militär werde die Luftabwürfe koordinieren.

Israel blockiert seit Wochen Hilfslieferungen in größerem Umfang für den Gazastreifen, unter anderem wegen des Vorwurfs, diese würden von der militant-islamistischen Hamas instrumentalisiert. Laut Welternährungsprogramm ist die gesamte Bevölkerung Gazas - und damit etwa zwei Millionen Menschen - von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.