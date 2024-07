Tory-Politiker

Jeremy Hunt - hier in seinem späteren Amt als Finanzminister. (House Of Commons / PA Wire / dpa / House Of Commons)

Hunt sagte dem Sender BBC, die damalige Regierung habe sich zu stark auf die Gefahr einer Grippe-Pandemie konzentriert und sei auf andere Arten von Pandemien nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Dafür entschuldige er sich vorbehaltlos bei den Angehöringen der Corona-Opfer. Hunt sprach von einer schrecklichen Tragödie.

Eine mangelnde Vorbereitung war kürzlich bereits in einer veröffentlichten Untersuchung zum staatlichen Umgang mit der Pandemie festgestellt worden. Großbritannien gilt als eines der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Hunt war von 2012 bis 2018 Gesundheitsminister, also vor Beginn der Pandemie. Zuletzt war er Finanzminister.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.