Regierungswechsel

Der neue britische Premierminister: Andy Burnham bei seiner Ankunft in der Downing Street in London (Imago / I Images / Stephen Lock)

Am ‌zweiten Tag nach ⁠seinem Amtsantritt kündigte ⁠er die Senkung der Preise für Bustickets an. Diese sollen im ganzen Land ab dem kommenden Jahr von drei auf zwei Pfund pro Ticket gedeckelt werden. Bereits am Montag hatte die Regierung bekanntgegeben, ab Oktober eine Steuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten abzuschaffen. Die zu erwartenden Einsparungen für britische Haushalte sind durch die Maßnahmen bisher wohl eher gering.

Angesichts knapper Kassen gibt es Spekulationen, dass Burnham Steuern ​erhöhen oder die Schuldenaufnahme ausweiten könnte. Burnham ist der siebte Premierminister in Großbritannien in den vergangenen zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.