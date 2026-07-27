Der britische Premierminister Andy Burnham (l) empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (Simon Jones / The Sun / PA Wire / dpa / Simon Jones / The Sun)

Das solle die andauernde Unterstützung für die Ukraine demonstrieren, hieß es in London. Burnham sagte, Großbritannien werde neue Störtechnologie zum Schutz ukrainischer Drohnen bereitstellen.

Im von Russland begonnenen Ukraine-Krieg gingen heute die gegenseitigen Angriffe weiter. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau griffen russische Streitkräfte drei ukrainische Häfen an, unter anderem in Odessa. Dort seien Verlade- und Lageranlagen für Treibstoff der ukrainischen Armee getroffen worden.

In der Nacht attackierten ukrainische Drohnen die russischen Städte Rostow und Belgorod. In Rostow wurden dadurch laut den dortigen Behörden in einem Hochhaus mehrere Zivilisten getötet. Die Ukraine bestätigte Angriffe auf russische Ölanlagen in der Region.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.