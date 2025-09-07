Menschen demonstrieren in Jerusalem für ein Ende des Gazakrieges. (dpa-news/Ilia Yefimovich)

Das Forum der Familien der weiter von der islamistischen Terrororganisation Hamas festgehaltenen Geiseln forderte Netanjahu auf, eine Verhandlungsdelegation zu entsenden. Die Hamas bekräftigte am Abend ihre Zustimmung zu einem Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe und eine sukzessive Freilassung der Geiseln. Die israelische Regierung forderte erneut eine Vereinbarung, bei der alle Menschen unverzüglich aus der Geiselhaft entlassen werden. Israel verlangt zudem eine Kapitulation und Entwaffnung der Hamas und will die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen behalten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.