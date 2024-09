Bolsonaro-Anhänger

Brasiliens rechtsgerichteter Ex-Präsident Bolsonaro wird auf der Demonstration gegen die Sperrung der Plattform X von Anhängern umringt. (AFP / MIGUEL SCHINCARIOL)

Die Kundgebung in São Paulo fand als Gegenveranstaltung zu einer offiziellen Parade zum Unabhängigkeitstag in der Hauptstadt Brasília statt. Zu den Protestierenden gehörte auch der rechtsextreme Ex-Präsident Bolsonaro. Er und seine Anhänger forderten die Absetzung eines Richters am Obersten Gerichtshof. Dieser hatte X vor einer Woche vorübergehend sperren lassen. Die brasilianische Justiz wirft dem US-Unternehmen vor, nicht gegen Desinformation und Nutzerkonten mit Verbindungen zu brasilianischen Rechtsextremen vorzugehen. X-Eigentümer Musk spricht dagegen von Zensur.

