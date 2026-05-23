Protestteilnehmer bei der Großdemonstration in Madrid forderten vorgezogene Parlamentswahlen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Richard Zubelzu)

Demonstrierende trugen spanische Flaggen und Transparente mit Aufschriften wie "Rücktritt der sozialistischen Mafia". Nach ⁠Angaben der Organisatoren beteiligten sich ‌80.000 Menschen, während die Regierung die Zahl auf etwa die Hälfte schätzte. Auch Vertreter der oppositionellen Volkspartei und der ⁠rechtsextremen Partei Vox nahmen teil.

Hintergrund der Proteste ist eine Reihe von Korruptionsvorwürfen, die die linke Regierung belasten. Kürzlich teilte ein spanisches Gericht mit, dass gegen den früheren sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero ermittelt werde. Ihm wird vorgeworfen, ein Netzwerk zur illegalen Einflussnahme und Geldwäsche angeführt zu haben. ‌Zapatero gilt als Verbündeter von Sanchez. Er wies ​die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.