Große Ensembleszenen in der Oper Zwischen Komik und Drama

Solistische Bravour und gleichzeitig Einfügung in ein großes Ganzes: Das bieten Ensembleszenen in den Opern der Klassik und Romantik, in denen Einzelinterpreten wie Chöre gleichermaßen beteiligt sind. Sie gehören zu den Highlights der Opernliteratur.

Von Klaus Gehrke

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek