Große Mehrheit will Erhalt von Theaterangeboten

Einem Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist es wichtig, die kulturellen Angebote in Theaterhäusern zu erhalten. In einer Umfrage des Liz Mohn Centers der Bertelsmann-Stiftung sprachen sich 91 Prozent dafür aus, die Angebote auch für künftige Generationen zu sichern.

31.05.2023