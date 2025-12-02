Medienberichte

Unbekannte haben demnach in Burg im Jerichower Land rund 20.000 Schuss erbeutet. Die Tat ereignete sich bereits vergangene Woche an einem Hotel im örtlichen Gewerbegebiet. Ein ziviler Spediteur habe die Munition für Pistolen und Sturmgewehre geladen gehabt, hieß es. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte den Einbruchdiebstahl dem Sender MDR. Zur Zahl der entwendeten Munition konnte er zunächst nichts sagen.
