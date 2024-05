Die Militärparade zum "Tag des Sieges" in Moskau (Archivbild). (imago / ITAR-TASS / Sergei Bobylev)

Auf dem Roten Platz in Moskau marschieren tausende Soldaten, begleitet von Militärfahrzeugen. Erwartet wird, dass der russische Präsident Putin in seiner Rede erneut den von ihm angeordneten Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine rechtfertigen wird. Wie schon in den Vorjahren nehmen keine westliche Staats- und Regierungschefs an den Feierlichkeiten teil. In zahlreichen russischen Regionen sind die sogenannten Siegesparaden aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Der Zweite Weltkrieg war in Europa vor 79 Jahren durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen. Im Westen wird des Ereignisses am 8. Mai gedacht, in Russland und anderen ehemaligen Staaten der Sowjetunion einen Tag später.

