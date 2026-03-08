Auch dort schlossen die Wahllokale um 18 Uhr. Ein landesweites Ergebnis wird erst im Verlauf der kommenden Woche erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger. Im Laufe des Abends soll es jedoch schon aus Städten Resultate zu Oberbürgermeisterwahlen geben. Mit Spannung erwartet wird, ob in München Amtsinhaber Reiter von der SPD eine dritte Amtszeit bekommt.
Große Städte wie München, Nürnberg und Augsburg meldeten eine leicht gestiegene Beteiligung im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2020. Rund zehn Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.