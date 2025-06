Menschen fliehen vor einem Waldbrand in Kanada. (David Lipnowski/The Canadian Press/AP/dpa)

Mehr als 31.000 Menschen wurden angewiesen, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Saskatchewan und Manitoba im Zentrum des Landes. Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 200 Brände, von denen viele nicht unter Kontrolle sind. Bisher wurden mehr als 2,2 Millionen Hektar Land vernichtet, eine Fläche ungefähr so groß wie Rheinland-Pfalz.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.